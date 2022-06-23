Сьомий пакет санкцій проти РФ: як ударять по агресору

ЄС планує обговорити ще один пакет санкцій проти Росії

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Європейський Союз обговорить встановлення ліміту на російський газ у наступному, сьомому пакеті санкцій.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело серед європейських дипломатів, передає Верховна Рада України.

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Обмеження або скорочення імпорту газу з Росії нині вважається чутливою темою, з огляду на залежність ЄС від російського газу.

Нагадаємо, що одразу після затвердження шостого пакету Польща запропонувала у сьомому ввести обмеження на російський газ.

Зеленський про санкції

У своєму останньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетичний тиск агресора є аргументом для ухвалення сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії.

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"В усіх переговорах незмінно наголошую – сьомий пакет санкцій Європейського Союзу потрібен якнайшвидше. Росія має відчувати постійне посилення тиску за війну і за свою агресивну антиєвропейську політику. Чергові російські погрози Литві, чергова хвиля енергетичного тиску, чергові порції брехні російських посадовців щодо продовольчої кризи – все це аргументи, щоб погодити сьомий пакет санкцій", – наголосив на необхідності продовження тиску на економіку Росії президент України.

Також нагадаємо, одна з країн ЄС відмовилася від імпорту з Росії.