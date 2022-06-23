Седьмой пакет санкций против РФ: как ударят по агрессору

ЕС планирует обсудить еще один пакет санкций против России

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Европейский Союз в рамках седьмого пакета санкций обсудит установление лимита на российский газ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник среди европейских дипломатов, передает Верховная Рада Украины.

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Ограничение или сокращение импорта газа из России в настоящее время считается чувствительной темой, учитывая зависимость ЕС от российского газа.

Напомним, что сразу после утверждения шестого пакета Польша предложила в седьмом ввести ограничения на российский газ.

Зеленский о санкциях

В своем последнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическое давление агрессора является аргументом для принятия седьмого пакета санкций ЕС против России.

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"Во всех переговорах постоянно подчеркиваю – седьмой пакет санкций Европейского Союза нужен как можно быстрее. Россия должна ощущать постоянное усиление давления за войну и за свою агрессивную антиевропейскую политику. Очередные российские угрозы Литве, очередная волна энергетического давления, очередные порции лжи российских чиновников по поводу продовольственного кризиса – все это аргументы, чтобы согласовать седьмой пакет санкций", – отметил необходимость продолжения давления на экономику России президент Украины.

Также напомним, одна из стран ЕС отказалась от импорта из России.