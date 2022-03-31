Карл Більдт: на Балканах зростає напруга

Найближчим часом на Балканах відбудуться вибори / Колаж "Сьогодні"

Експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдтстверджує, що на Балканах наразі стає тривожно. Найближчим часом там мають відбутися вибори.

Про це він заявив в інтерв'ю Ганні Степанець на Youtube-каналі Україна 24.

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"Сербські вибори вже на носі. Це веде до того, що президент Вучич націоналістичніше почувається, ніж зазвичай. І в Косові будуть вибори, і в Боснії, і в Герцеговині найближчим часом. А напередодні виборів усі три суб'єкти відчувають передстартове хвилювання. І в Чорногорії, і в Сербії певна напруженість. Напруженість зростає", – каже Карл Більдт.

Експрем'єр-міністр Швеції впевнений, що Росія не втручатиметься у цей процес.

"Чи Росія в це все втручатиметься і встряватиме? Я сумніваюсь. У Росії немає часу. Той факт, що вона зазнає військових труднощів в українській компанії, протвережує. Я думаю, що вони мають бути обережними. Захід виступив дуже потужно, коли протистояв цій агресії, і Росія розуміє небезпеку ще якогось втручання", – додав Карл Більдт.

Розв'язана Кремлем війна загрожує не лише Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив перед палатою представників Нідерландів. Він заявив, що Росія загрожує всій Європі.

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За його словами, мир, за який боролося так багато людей, покоління європейців, було зруйновано одним рішенням за одну мить.

Він додав, що "тінь руїн Роттердама вже нависла над усією Європою та багатьма європейськими містами".

"Україна – це лише початок, якщо не зупинити Росію, якщо не зупинити її негайно. 36 днів наш народ один проти армії, яку називали найсильнішою у світі. Росія готувалася до цього походу десятки років", – каже президент України.

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