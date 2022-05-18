Київ за крок від приїзду нового посла США

Поки Брінк проходить затвердження у Конгресі, її майбутні співробітники готують посольство до штатної роботи / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Професійний дипломат Бріджит Брінк все ближче до відрядження до Києва – комітет Сенату США підтримав її кандидатуру на посаду посла в Україні, рішення щодо якої, як стверджували ЗМІ, було прийнято американським президентом Джозефом Байденом ще наприкінці січня.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на офіційне повідомлення комітету у Твіттері.

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Що відомо

"Комітет сенату США з міжнародних відносин офіційно схвалює Бріджит Брінк на посаду посла в Україні, посилаючи потужний сигнал: підтримка США для України тільки зростає. З нетерпінням чекаємо на її якнайшвидше затвердження повним складом Сенату найближчими днями", – сказано у повідомленні.

Представники Демократичної більшості у Конгресі пообіцяли швидке подальше просування її кандидатури у посли в Україні.

"Вона є відмінним вибором для керівництва нашою дипломатичною місією, оскільки ми продовжуємо підтримувати український народ. Ми працюємо, щоб підтвердити її швидко", – пообіцяв лідер демократичної більшості у Сенаті сенатор від штату Нью-Йорк Чак Шумер.

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