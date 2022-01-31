Байден визначився з кандидатурою посла в Україні

Зазначається, що українська влада перевіряє кандидатуру Брінк

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні.

Про це повідомляє журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

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"Адміністрація Байдена обговорює кандидатуру Бріджіт Брінк на посаду посла США в Україні", – написала журналістка.

Кандидатка на пост посла США в Україні Бріджіт Брінк. / Фото: U.S. Embassy Moldova

Як зазначила журналістка, зараз Бріджіт Брінк є послом у Словаччині, обіймаючи цю посаду з 2019 року. Раніше вона працювала у Раді національної безпеки США, а також обіймала посади в Сербії, Узбекистані та Грузії.

При цьому у CNN повідомляють, що уряд України ще не узгодив кандидатуру Брінк та перевіряє її.

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Biden admin has been discussing nominating Bridget Brink as US. ambassador to Ukraine, sources tell me. Він є сучасним ambassador to Slovakia, a role shes held since 2019. She used to be on National Security Council. Had posts в Serbia, Uzbekistan і Georgia. - Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 31, 2022

Реакція в Україні

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко відреагував на новину, заявивши, що його інсайд підтвердився і що він повідомляв про те, що Вашингтон розглядає три кандидатури на посаду посла США в Україні (серед яких була і Бріджіт Брінк) ще у жовтні 2021 року.

Нагадаємо, президент США Джо Байден пригрозив Росії швидкими та серйозними наслідками у разі її вторгнення в Україну.

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