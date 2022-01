Байден визначився з кандидатурою посла в Україні

Президент США Джо Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні.

Про це повідомляє журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Як зазначила журналістка, зараз Бріджіт Брінк є послом у Словаччині, обіймаючи цю посаду з 2019 року. Раніше вона працювала у Раді національної безпеки США, а також обіймала посади в Сербії, Узбекистані та Грузії.

При цьому у CNN повідомляють, що уряд України ще не узгодив кандидатуру Брінк та перевіряє її.

