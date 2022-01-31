Вторгнення в Україну: США готують Росії "швидку та жорстку" відповідь

Президент США Джо Байден пригрозив Росії швидкими та серйозними наслідками у разі її вторгнення в Україну. Про це йдеться на офіційній Twitter-сторінці Білого дому.
"Сьогодні президент Байден зустрівся зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити агресивні дії Росії, що продовжуються проти України. Він підтвердив, що якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати завдадуть швидких та серйозних наслідків Росії разом з нашими союзниками та партнерами", – йдеться у повідомленні.
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Погрожують санкціями
Раніше повідомлялося, що у США підготували список представників російської еліти, близьких до президента Росії Володимира Путіна, до яких будуть застосовані економічні санкції.
Це станеться у тому випадку, якщо в Кремлі буде ухвалено рішення напасти на Україну, повідомило анонімне джерело в адміністрації президента США.
За його словами, США розробили спеціальні пакети санкцій як для низки представників російських еліт, так і для членів їхніх сімей. Їхні імена поки що не називаються через ризик їх втечі.
Загроза нападу на Україну
Росія продовжує стягувати війська до кордонів із Україною, де вже зібралося понад 100 тисяч військових.
- ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ.
- За прогнозами низки експертів ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах – тобто після того, як закінчаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.
- За даними телеканалу CNN, Росія може розпочати бойові дії в Україні, ввівши війська під чужим прапором.
- Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ загрожувала військовими діями у разі невиконання своїх вимог.
- Головний аналітик Інституту військових досліджень у Вашингтоні Мейсон Кларк вважає, що армія Росії може відкрито увійти до України до кінця лютого під приводом "захисту російських громадян на Донбасі".
- У ГУР Міноборони України є дані, що російські спецслужби готують провокації проти своїх військових для того, щоб звинуватити у цьому Україну.