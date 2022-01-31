Вторгнення в Україну: США готують Росії "швидку та жорстку" відповідь

Президент США підтвердив суворі наміри щодо Кремля

/ Фото: Reuters

Президент США Джо Байден пригрозив Росії швидкими та серйозними наслідками у разі її вторгнення в Україну. Про це йдеться на офіційній Twitter-сторінці Білого дому.

"Сьогодні президент Байден зустрівся зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити агресивні дії Росії, що продовжуються проти України. Він підтвердив, що якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати завдадуть швидких та серйозних наслідків Росії разом з нашими союзниками та партнерами", – йдеться у повідомленні.

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Погрожують санкціями

Раніше повідомлялося, що у США підготували список представників російської еліти, близьких до президента Росії Володимира Путіна, до яких будуть застосовані економічні санкції.

Це станеться у тому випадку, якщо в Кремлі буде ухвалено рішення напасти на Україну, повідомило анонімне джерело в адміністрації президента США.

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За його словами, США розробили спеціальні пакети санкцій як для низки представників російських еліт, так і для членів їхніх сімей. Їхні імена поки що не називаються через ризик їх втечі.

Загроза нападу на Україну

Росія продовжує стягувати війська до кордонів із Україною, де вже зібралося понад 100 тисяч військових.