Росія загрожувала війною! США розкрили вимоги Кремля

Постпред США при ООН висловилася щодо ситуації з Україною

/ Фото: Reuters, "Сегодня"

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ загрожувала воєнними діями у разі невиконання своїх вимог.

"Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових поблизу українського кордону. Це бойові сили, які можуть провести наступальну операцію на території України. І прямо зараз Росія спрямовує ще більше військ та техніки. Агресія Росії на кордоні супроводжується агресивною риторикою. Останнім часом Росія загрожує воєнними діями, якщо її вимоги не будуть виконані", – сказала американська дипломатка.

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Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що Росія загрожує не лише Україні.

"Російська агресія — це загроза не лише Україні, а й усій Європі та міжнародному порядку, який має зберігати Рада Безпеки. Одна країна не може просто перекроювати кордони силою або змушувати жителів іншої країни жити під урядом, який вони не обирали", – сказала вона.

Постпред США додала, що є загроза і з боку Білорусі, оскільки Росія перекинула туди нібито на навчання 5000 військових, балістичні ракети, спецпідрозділи та сили ППО.

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