Россия угрожала войной! США раскрыли требования Кремля

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ угрожала военными действиями в случае невыполнения своих требований.
"Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных вблизи украинской границы. Это боевы силы, которые могут провести наступательную операцию на территории Украины. И прямо сейчас Россия направляет еще больше войск и техники. Агрессия России на границе сопровождается агрессивной риторикой. В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если ее требования не будут выполнены", — сказала американский дипломат.
Линда Томас-Гринфилд напомнила, что Россия угрожает не только Украине.
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"Российская агрессия — это угроза не только Украине, но и всей Европе и международному порядку, который должен сохранять Совет Безопасности. Одна страна не может просто перекраивать границы силой или заставлять жителей другой страны жить под правительством, которое они не выбирали", — сказала она.
Постпред США добавила, что есть угроза и со стороны Беларуси, поскольку Россия направила туда якобы на учения 5000 военных, баллистические ракеты, спецподразделения и силы ПВО.
Угроза вторжения России
- Россия разместила вблизи границ с Украиной более чем 100-тысячную армию. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Многие эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
- Тем временем телеканал CNN рассказал, как Россия начнет боевые действия в Украине. По его данным, войска зайдут под чужим флагом.
- Главный аналитик Института военных исследований в Вашингтоне Мэйсон Кларк считает, что армия России может открыто войти в Украину до конца февраля под предлогом "защиты российских граждан на Донбассе".
- В ГУР Минобороны Украины есть данные, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военных для того, чтобы обвинить в этом Украину.
- 25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.
- В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.