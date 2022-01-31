НАТО посилить присутність в Україні: ще одна країна відправляє військових

В Україну пришлють військових інструкторів для навчання ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Латвія відправить військових інструкторів в Україну. Про це в понеділок повідомив журналістам прем'єр-міністр республіки Кріш'яніс Каріньш, передає ТАРС.

"На засіданні урядової коаліції ми домовилися, що хочемо надати Україні ще допомогу, надіславши латвійських військових інструкторів, які працюватимуть разом з канадськими інструкторами", – сказав він.

Військовослужбовці Латвії прибудуть в Україну для участі у канадській навчальній місії Unifier.

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Що таке Unifier

Unifier – це спільна канадсько-українська військова місія, яка має на меті зміцнити обороноздатність Збройних сил України через обмін досвідом та спільні військові навчання, а також підтримати оборонні сили країни на запит українського уряду.

Спільні навчання

31 січня міністр національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Канада, розширюючи місію з навчання українських військовослужбовців, направить у нашу країну близько 60 військових.

Видання Yahoo News повідомляло, що Центральне розвідувальне управління проводить секретну програму інтенсивного навчання у США для елітних українських сил спеціальних операцій. Воно започатковане 2015 року.

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14 січня газета New York Times, посилаючись на неназваних представників американської адміністрації, повідомила, що у разі вторгнення в Україну російських військ США допоможуть нашій країні. Зокрема, йшлося про те, що країни НАТО на своїй території спільно з українськими військовими проведуть навчання. Крім того, передбачено постачання зброї, медичного обладнання, різних послуг і навіть сховищ у разі російського вторгнення.