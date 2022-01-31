Канада відправляє своїх військових на допомогу українцям

У планах влади Канади – збільшити кількість своїх військових в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Канада задля розширення місії з навчання українських військовослужбовців пошле в нашу країну близько 60 військових. Про це повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд, передає пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Найближчим часом до України буде направлено близько 60 військовослужбовців ЗС Канади для розширення місії", – розповіла вона.

За її словами, влада Канади планує збільшення кількості персоналу місії вдвічі – до 400 військових. На сьогодні в Україні перебувають близько 200 канадських інструкторів, які навчають українських військовослужбовців.

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Це коштуватиме Канаді 340 мільйонів доларів (близько 280 млн доларів США).

Де перебувають військові Канади в Україні?

Нині в Україні працюють близько 200 канадських військових. Вони перебувають на різних локаціях у центрі та на заході України, штаб-квартира – у Яворові. З 2015 року, коли було засновано місію, тренування пройшли понад 33 тисячі українських військових.

Військова допомога Україні

Чехія готова відправити в Україну своїх військових, якщо буде запит про допомогу. Чехія, як і Україна, має досвід іноземного гніту, тому країна не залишить союзників наодинці з російською агресією.

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Інші країни готові допомогти Україні озброєнням. Наприклад, Нідерланди виявили бажання відправити радари та протитанкове обладнання. Своїх військових вони посилати не збираються.

21 та 22 січня США доставили Києву 170 тонн зброї та боєприпасів. 26 січня в аеропорт "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". 28 січня Штати передали Україні 81 тонну боєприпасів різного калібру. Пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів схвалив президент США Джо Байден у грудні.