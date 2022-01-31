НАТО усилит присутствие в Украине: еще одна страна отправляет военных

В Украину направят военных инструкторов для обучения ВСУ

Латвия отправит военных инструкторов в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Латвия отправит военных инструкторов в Украину. Об этом в понедельник сообщил журналистам премьер-министр республики Кришьянис Кариньш, передает ТАСС.

"На заседании правительственной коалиции мы договорились, что хотим оказать Украине еще помощь, отправив латвийских военных инструкторов, которые будут работать вместе с канадскими инструкторами", – сказал он.

Военные Латвии прибудут в Украину для участия в канадской учебной миссии Unifier.

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Что такое Unifier

Unifier — это общая канадско-украинская военная миссия, призванная увеличить обороноспособность Вооруженных сил Украины через обмен опытом и совместные военные учения, а также поддержать оборонительные силы страны по запросу украинского правительства.

Совместные учения

31 января министр национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Канада в рамках расширения миссии по обучению украинских военнослужащих направит в нашу страну около 60 военных.

Издание Yahoo News сообщало, что Центральное разведывательное управление проводит секретную программу интенсивного обучения в США для элитных украинских сил специальных операций. Оно начато в 2015 году.

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14 января газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что в случае вторжения в Украину российских войск, США помогут нашей стране. В частности, речь шла о том, что страны НАТО на своей территории совместно с украинскими военными проведут учения. Кроме того, предусмотрены поставки оружия, медицинского оборудования, различных услуг и даже убежища в случае российского вторжения.