Кім Чен Ин зробив голосну заяву про підтримку Путіна у війні проти України

Кім Чен Ин підтримав Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідер КНДР Кім Чен Ин привітав президента РФ Володимира Путіна з днем Росії. Він також заявив про повну підтримку злочинних дій режиму глави держави-агресора.

Про це йдеться у телеграмі, опублікованій агентством КНДР ЦТАК.

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"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи всі виклики та труднощі, які трапляються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої справи для захисту гідності, безпеки та прав на розвиток країни, чому наш народ висловлює повну підтримку", – заявив Кім Чен Ин.

Також лідер КНДР сподівається на розвиток та розширення добросусідських відносин з РФ.

Зеленський пояснив, навіщо Україні потрібна підтримка Китаю

Україна зацікавлена у тому, щоб Китай підтримав Україну під час збройної агресії Росії. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times.

Я зацікавлений сьогодні в об'єднанні світу максимально. Я зацікавлений у позиції китайського лідера і китайського суспільства. Для нас дуже важливо, щоб така велика держава вплинула на те, щоб Росія припинила цю війну, а не підтримувала Російську Федерацію. Я розумію, що є розбіжності — і політичні, і економічні — у Заходу та Китаю… Я все це розумію… Але мені здається, такі загрози для суспільства, для цивілізації, як війна, яка може бути початком третьої світової, — це пріоритет для будь-якого лідера, і насамперед для лідерів великих держав. Тому я дуже зацікавлений у тому, щоб Китай підтримав Україну", – сказав він.

Раніше ми розповідали, що західні санкції заважають швидким постачанням російської нафти до Китаю, попри невелику відстань між країнами. Тому зараз постачання чорного золота відбувається з перевантаженням у морі.

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Крім того, Китай спілкується з Росією щодо нових поставок нафти для своїх нафтопереробних заводів, щоб поповнити стратегічні запаси чорного золота.