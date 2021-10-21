Клінтон після небезпечного захворювання записав відеозвернення

Клінтон подякував лікарям за хорошу роботу. Колаж "Сьогодні"
Колишній президент США Білл Клінтон виписаний з лікарні після того, як у нього було виявлено зараження крові. Він заявив, що почуває себе добре і йде на поправку.
Відповідне відеозвернення він опублікував в Twitter.
Він подякував людям за підтримку, але особливе "спасибі" дісталося медикам.
"Привіт усім, я був так зворушений тією підтримкою, яку я отримав під час мого перебування в лікарні. Велике спасибі. Я також хотів би подякувати лікарям і медсестерам Медичного центру Каліфорнійського університету в Ірвіні за прекрасну допомогу, яку вони надавали мені останні сім днів. Я дійсно радий повернутися додому. У мене все чудово, я насолоджуюся цією прекрасною осінньою погодою. Я на шляху до одужання", – сказав Клінтон.
Колишній американський лідер також закликав людей піклуватися про здоров'я і прислухатися до свого тіла.
Чи дійсно була так небезпечна його хвороба?
Нагадаємо, 12 жовтня 75-річного Клінтона госпіталізували через сепсис – потрапляння в кров токсинів. Але вже 17 жовтня його виписали, оскільки температура і кількість лейкоцитів у крові експрезидента нормалізувалися.
Сепсис є загрозливим станом, який викликається попаданням в кров і тканини організму інфекції – токсинів. Це захворювання характеризується запальним процесом не в якому-небудь окремому органі, а в усьому організмі. Це захворювання є дуже небезпечним для людини. У минулому воно закінчувалося смертю в 80% випадків. Сьогодні завдяки досягненням сучасної медицини цей показник зменшився, але продовжує залишатися досить високим і становить 30-40%.
Хто такий Біл Клінтон
- Білл Клінтон -42-й президент Сполучених Штатів Америки з 1993 до 2001 рр. Він також був губернатором штату Арканзас упродовж 12 років.
- Білл Клінтон – третій наймолодший президент США після Теодора Рузвельта та Джона Кеннеді. Відзначився секс-скандалом за участі практикантки Моніки Левінскі. Клінтон був підданий процедурі імпічменту Палатою представників США, але виправданий потім Сенатом 19 грудня 1998 року через те, що збрехав під присягою про відсутність інтимних стосунків із Левінскі.
- За президентства Клінтона 1994 року був підписаний Будапештський меморандум про неядерний статус України.
- У 2019 Клінтон заявляв, що Білий дім при Трампа став "епіцентром урагану".