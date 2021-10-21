Клінтон після небезпечного захворювання записав відеозвернення

Клінтон подякував лікарям за хорошу роботу. Колаж "Сьогодні"

Колишній президент США Білл Клінтон виписаний з лікарні після того, як у нього було виявлено зараження крові. Він заявив, що почуває себе добре і йде на поправку.

Відповідне відеозвернення він опублікував в Twitter.

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Він подякував людям за підтримку, але особливе "спасибі" дісталося медикам.

"Привіт усім, я був так зворушений тією підтримкою, яку я отримав під час мого перебування в лікарні. Велике спасибі. Я також хотів би подякувати лікарям і медсестерам Медичного центру Каліфорнійського університету в Ірвіні за прекрасну допомогу, яку вони надавали мені останні сім днів. Я дійсно радий повернутися додому. У мене все чудово, я насолоджуюся цією прекрасною осінньою погодою. Я на шляху до одужання", – сказав Клінтон.

Колишній американський лідер також закликав людей піклуватися про здоров'я і прислухатися до свого тіла.

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Чи дійсно була так небезпечна його хвороба?

Нагадаємо, 12 жовтня 75-річного Клінтона госпіталізували через сепсис – потрапляння в кров токсинів. Але вже 17 жовтня його виписали, оскільки температура і кількість лейкоцитів у крові експрезидента нормалізувалися.

Сепсис є загрозливим станом, який викликається попаданням в кров і тканини організму інфекції – токсинів. Це захворювання характеризується запальним процесом не в якому-небудь окремому органі, а в усьому організмі. Це захворювання є дуже небезпечним для людини. У минулому воно закінчувалося смертю в 80% випадків. Сьогодні завдяки досягненням сучасної медицини цей показник зменшився, але продовжує залишатися досить високим і становить 30-40%.

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Хто такий Біл Клінтон