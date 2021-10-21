Клинтон после опасного заболевания записал видеообращение

Клинтон поблагодарил врачей за хорошую работу. Коллаж "Сегодня"

Бывший президент США Билл Клинтон выписан из больницы после того, как у него было обнаружено заражение крови. Он заявил, что чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в Twitter.

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Он поблагодарил людей за поддержку, но особенное "спасибо" досталось медикам.

"Привет всем, я был так тронут той поддержкой, которую я получил во время моего пребывания в больнице. Большое спасибо. Я также хотел бы поблагодарить врачей и медсестер Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине за прекрасную помощь, которую они оказывали мне последние семь дней. Я действительно рад вернуться домой. У меня все отлично, я наслаждаюсь этой прекрасной осенней погодой. Я на пути к выздоровлению", – сказал Клинтон.

Бывший американский лидер также призвал людей заботиться о здоровье и прислушиваться к своему телу.

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Действительно ли была так опасна его болезнь?

Напомним, 12 октября 75-летнего Клинтона госпитализировали из-за сепсиса – попадания в кровь токсинов. Но уже 17 октября его выписали, поскольку температура и количество лейкоцитов в крови экс-президента нормализовались.

Сепсис является угрожающим состоянием, которое вызывается попаданием в кровь и ткани организма инфекции – токсинов. Это заболевание характеризуется воспалительным процессом не в каком-либо отдельном органе, а во всем организме. Это заболевание является очень опасным для человека. В прошлом оно заканчивалось летальным исходом в 80% случаев. Сегодня благодаря достижениям современной медицины этот показатель уменьшился, но продолжает оставаться достаточно высоким и составляет 30-40%.

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Кто такой Бил Клинтон