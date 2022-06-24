Комітет Сенату США підтримав резолюцію щодо Росії-спонсора тероризму

Зазначається, що резолюція має отримати потужну підтримку в Сенаті. / Фото: Колаж: Сьогодні

23-го червня Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки із міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Однак голосування в комітеті не означає остаточне визнання – рішення ще має ухвалити адміністрація президента США Джо Байдена.

Про це заявив член комітету із міжнародних відносин, сенатор-демократ Кріс Кунс, пише "Голос Америки".

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"Поки що це лише резолюція, підтримана комітетом. Остаточне рішення має прийняти адміністрація президента. Це резолюція комітету, яка закликає адміністрацію, але не є фактичним визнанням Росії як держави-спонсора тероризму", – пояснив він.

За словами співголови комітету із міжнародних відносин, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування в Сенаті, що може вплинути на рішення держсекретаря:

"Наступний крок – за державним секретарем США (Ентоні Блінкен – ред.). Він повинен зробити це визнання. Але тут, у Сенаті, ми очікуємо на значну підтримку цієї резолюції. Тому я гадаю, що це матиме вплив на держсекретаря", – заявив сенатор.

Наслідки для Росії

Джеймс Ріш також зазначив, що якщо США визнають країну спонсором тероризму, це потягне за собою багато наслідків:

"Наочний приклад – Іран. Немає сумніву, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він здійснив, віддавши наказ про наступ на Україну, був терористичним актом. Він – воєнний злочинець і несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства. Усе, що було скоєно в Україні, на його відповідальності. І нам потрібно дати потужний сигнал світу – як ми ставимося до жахливих речей, які він вчиняє".

Як зазначається, включення в список спричиняє жорсткі економічні й політичні санкції з боку США:

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заборона на постачання зброї (експорт і продаж);

контроль за експортом товарів подвійного призначення;

заборони на економічну допомогу;

накладення різних фінансових і інших обмежень.

Зараз у списку країн-спонсорів тероризму перебувають Північна Корея, Сирія, Куба та Іран.

​​​Верховна Рада України визнала Росію державою-терористом та заборонила її військову символіку ще 1 квітня.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що США дали Росії "залізне" попередження через погрози Литві. Також у Штатах розповіли про три ключові цілі самітів НАТО і G7.