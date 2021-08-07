Концтабір для ворогів режиму. У Білорусі будують утаємничену тюрму

Ймовірно, таких закладів вже значно більше, і влада готує їх до річниці протестів

Лукашенко будує концтабору? Колаж "Сьогодні"

У Білорусі зводять в'язницю для противників Лукашенка, який днями закрив кордони. Підозрілий об'єкт зафільмували журналісти американського телеканалу CNN. Поки що за парканом із колючим дротом порожні бараки та поодинока охорона. Та невдовзі там можуть з'явитися перші пожильці. Хто і навіщо будує тюрму для дисидентів, розбиралася кореспондент "Сьогодні" Фаїна Василенко.

Село Новоколосово, 70 кілометрів від Мінська або година їзди. За радянських часів на цьому місці було ракетне сховище, нині тут – за парканом із колючим дротом – відремонтовані бараки з ґратами на вікнах і всюди камери відеоспосереження. Розслідувачі телеканалу CNN припускають, на відео – табір для політв'язнів. Один із місцевих жителів розповідає, його друг, будівельник, ремонтував ці казарми.

"Мій друг Саша, будівельник, розповів мені, що вони ремонтували це місце. Тут є три рівні паркану під напругою з колючим дротом", – розповів місцевий мешканець.

Повідомлення про появу табору для дисидентів почали з'являтися торік. У жовтні група колишніх активістів ініціативи BYPOL опублікувала запис розмови, під час якої нинішній заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Микола Карпенков від імені Лукашенка давав доручення зводити подібний табір.

"Сказано: розробити, зробити табір, не для військовополонених, не для інтернованих навіть, а табір для особливо острокопитних, для відселення. І поставити колючий дріт по периметру. Два приміщення зробити: топка – поверх, годували – поверх, там, щоб працювали. Але там їх тримати, поки все не заспокоїться", – говорив Карпенков.

І виконувати наказ, вочевидь, стали теж минулого року, коли здійнялася хвиля протестів після президентських виборів. В самій Білорусі появі таких закладів геть не дивуються, режим Лукашенка, кажуть, ладен і на більше.

"На 99% – це справжній табір для можливих політичних в'язнів, опонентів Лукашенка, але цей табір не використовували", – прокоментував новинам "Сьогодні" міжнародний оглядач телеканалу "Белсат" Сергій Пелеса.

Радник Світлани Тихановської – лідерки білоруської опозиції – Франак Вячорка тільки підтверджує припущення журналістів.

"На жаль, маємо непідзвітну владу, яка може собі дозволити нищити своїх людей і гноїти їх в таборах", – підтверджує опозиціонер.

Коли можуть знадобитись нові тюрми

Вже зараз у Білорусі понад півтисячі людей визнані політичними в'язнями, каже Вячорка, але насправді затриманих опонентів режиму куди більше.

У понеділок, 9-го серпня, у Білорусі відзначатимуть річницю протестів. І до неї, кажуть в опозиції, влада проводить суворі зачистки, вільних місць для затриманих у звичайних ізоляторах скоро не залишиться. Можливо, тоді інакодумців і повезуть у Новоколосово.

Крім Новоколосово, білоруські журналісти називають принаймні ще один населений пункт, де може з'явитися тюрма для політв'язнів – Івацевичі, теж недалеко від Мінська. І не відкидають, можливо, таких закладів і кількадесят, просто про них поки невідомо.

Як почались протести в Білорусі

Згідно з оприлюдненими білоруською ЦВК результатами президентських виборів 9 серпня 2020 року, у першому ж турі переміг Олександр Лукашенко з більше 80% голосів. Водночас за Світлану Тихановську нібито віддали свої голоси лише близько 10% виборців. Ніхто з опозиційних кандидатів не визнав такі результати.

У зв'язку з масштабними фальсифікаціями на виборах громадяни Білорусі вийшли на протести у багатьох містах країни. Через жорстоке розігнання демонстрацій ОМОНом і СОБРом багато протестувальників були травмовані кілька людей загинули.

Протягом року, попри тиск влади і масові арешти, протести продовжуються. Від великих зібрань люди перейшли до майже партизанських страйків, розвішувань біло-червоно-білого прапору та інших протестних дій.