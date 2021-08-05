Кремлівська пропагандистка побачила в гопаку Беленюка "москальську присядку" (відео)

Ольга Скабєєва заявила, що український борець станцював на Олімпіаді не гопак, а якусь присядку, вона також відзначилася гомофобією та расизмом

Ольга Скабєєва назвала гопак Жана Беленюка "присядкою" / колаж "Сьогодні"

Російським пропагандистам не дають спокою українські спортсмени. Так, ведуча "Росії 1" Ольга Скабєєва після того як український борець Жан Беленюк, завоювавши золото, станцював гопак, примудрилася побачити в ньому "зраду" України і "москальську присядку". Вона також натякнула на неукраїнське походження спортсмена і пройшлася по ЛГБТ.

Про це свідчить відео фрагмента ток-шоу, яке веде пропагандистка.

"Борець Жан Беленюк добув для своєї, нехай і не історичної, але все таки батьківщини – України першу золоту медаль. На радощах 30-річний чорношкірий спортсмен пустився в танок... Хоч якась видима користь країні від депутатів ВР. Хоча без зради не обійшлося", – зазначила російська "журналістка".

Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Далі, пославшись на якихось "знавців", вона заявила, що Беленюк станцював зовсім не український танець і зазначила, що йому тепер небезпечно повертатися до Києва.

"Знавці народних танців підозрюють, що Беленюк виконав не традиційний український гопак, а пустився в москальську присядку. Так що на батьківщині можуть виникнути запитаннячка. Так чи так, Беленюку до Києва повертатися небезпечно", – підсумувала Скабєєва.

До того ж ще на початку свого спічу пропагандистка не забула назвати Олімпіаду, що проходить в Японії "райдужною".

Греко-римський борець і депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк 4 серпня приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо і станцював український гопак, загорнувшись у національний прапор. Пізніше він зазначив, що для нього вже "стало традицією святкувати значущі перемоги українським народним танцем".

"Це було на чемпіонаті Європи, на Європейських іграх і сьогодні на Олімпійських іграх. У дитинстві я займався танцями, і деякі навички залишилися. Роблю я це, щоб надихнути і дати позитивний заряд українцям, які чекають перемог на всіх фронтах", – заявив спортсмен.

Гопак від Беленюка / Фото: REUTERS

Нагадаємо, російська ведуча-пропагандистка Ольга Скабєєва знову згадала свої твердження про "батальйони геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". Водночас запитання, навіщо це українцям, спантеличило її саму.

Нагадаємо, коли в Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом, користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандистською Ольгою Скабєєвою.