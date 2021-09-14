Критикуючи комуністів, Жириновський вистрибнув зі своїх штанів (відео)

Штани впали, а Жириновський продовжував розповідати, що в уряді Росії одні суцільні комуністи / Колаж "Сьогодні"

Конфуз стався зі скандально відомим російським політиком, лідером Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимиром Жириновським під час передвиборчих дебатів на одному з російських телеканалів. Просто в прямому ефірі з Володимира Вольфовича злетіли штани.

На відео, яке активно набирає перегляди, видно, як, критикуючи міністрів і губернаторів, що "влаштували капіталізм", політик активного жестикулює. В якийсь момент із Жириновського спадають штани, і далі йому доводиться критикувати, поправляючи одяг.

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Штани злетіли на фразі "Путін – комуніст". Однак досвідчений політик не замовк і, трохи уповільнившись, продовжив: "Всі урядові міністри, всі губернатори – вони, так би мовити, комуністи, а ви нам тут доводите, що хтось влаштував капіталізм".

Конфузи Жириновського

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський відомий своїми, м'яко кажучи, дивними висловлюваннями і вчинками.