Критикуючи комуністів, Жириновський вистрибнув зі своїх штанів (відео)

Штани впали, а Жириновський продовжував розповідати, що в уряді Росії одні суцільні комуністи / Колаж "Сьогодні"
Конфуз стався зі скандально відомим російським політиком, лідером Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимиром Жириновським під час передвиборчих дебатів на одному з російських телеканалів. Просто в прямому ефірі з Володимира Вольфовича злетіли штани.
На відео, яке активно набирає перегляди, видно, як, критикуючи міністрів і губернаторів, що "влаштували капіталізм", політик активного жестикулює. В якийсь момент із Жириновського спадають штани, і далі йому доводиться критикувати, поправляючи одяг.
Штани злетіли на фразі "Путін – комуніст". Однак досвідчений політик не замовк і, трохи уповільнившись, продовжив: "Всі урядові міністри, всі губернатори – вони, так би мовити, комуністи, а ви нам тут доводите, що хтось влаштував капіталізм".
Конфузи Жириновського
Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський відомий своїми, м'яко кажучи, дивними висловлюваннями і вчинками.
- Рік тому він запевняв, що США як державі залишилося існувати 15-20 років.
- Взимку 2020 року він влаштував роздачу грошей на Красній площі в Москві.
- Якось Жириновський насмішив Путіна розповіддю про свій надприродній зв'язок з кроликами, яких в його дитинстві тримали батьки.
- А раніше він опинився в епіцентрі гей-скандалу – російський журналіст Ренат Давлетгільдєєв заявив про домагання з боку головного ліберал-демократа Росії.