Путіну точно не сподобається: чим обернеться саміт G7 та НАТО для Росії

Лідери G7 та НАТО посилять тиск на Росію. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідери країн "Великої сімки" та НАТО наступного тижня зберуться, щоб напрацювати нові способи посилення тиску на РФ через війну в Україні, підкреслюючи водночас своє занепокоєння щодо позиції Китаю.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

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За словами офіційних осіб, залучення лідерів Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії в роботу саміту НАТО спрямоване на те, щоб показати, що війна в Україні не відвернула увагу західних країн від Китаю.

Очікується, що лідери G7 також розглянуть економічні дії Китаю, який останніми роками поводиться ще агресивніше, сказав один із чиновників адміністрації Байдена.

"Війна Росії проти України активізувала наші партнерські відносини в усьому світі, — сказало ще одне джерело. – Однак це не означає, що Україна змушує нас відводити погляд від Китаю. Насправді якраз навпаки".

За словами представника Білого дому, нова стратегічна концепція, яку мають ухвалити лідери НАТО, буде спрямована на усунення загроз, що існують з боку як Росії, так і Китаю.

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Президент України Володимир Зеленський виступить на обох зустрічах в онлайн-форматі.

Раніше ми повідомляли, що у США розповіли про три ключові цілі самітів НАТО і G7 — усі стосуються України.

Також міністр Ткаченко нагадав G7 про культуру та медіа України.