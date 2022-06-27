Лідери G7 прогнозують глобальну економічну кризу

Лідери G7 стурбовані економічною кризою, яка насувається/Фото: REUTERS/Jonathan Ernst, колаж: "Сьогодні"

Лідери країн "Великої сімки" стурбовані економічною кризою, що насувається, на тлі уповільнення зростання світової економіки та різкого збільшення інфляції. Керівники країн G7 обговорили пов'язані з цим ризики в ході робочої наради зі світової економіки.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Reuters.

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"Всі члени "Великої сімки" стурбовані кризою, з якою ми стикаємося, — падінням темпів зростання економіки в деяких країнах, збільшенням інфляції, нестачею сировини, перебоями в постачанні енергоресурсів — сумарно всі ці фактори обіцяють чималі проблеми", — сказав Шольц.

Росія оголосила Європі безшумну війну

Кремль використовує їжу як безшумну зброю війни. РФ винна у продовольчій кризі у світі. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель.

"Кремль використовує їжу як безшумну зброю війни. Ми маємо рішуче протистояти російській пропаганді про ціни на продукти харчування та добрива. Небезпечні "Голодні ігри" Росії несуть повну відповідальність за глобальну продовольчу кризу", — сказав Мішель.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, чи може у Росії закінчитися зброя. Також ми писали, що Зеленський попередив Лукашенка, що з ним буде після вторгнення в Україну.