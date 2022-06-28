Макрон вирішив показати росіянам злочини Путіна (відео)

Еммануель Макрон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Франції Емманюель Макрон назвав абсолютним жахом ракетний удар по Кременчуку.

"Бомбардування ТРЦ у Кременчуці Росією – абсолютний жах. Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу", – написав він у Twitter.

У своєму повідомленні Макрон зазначив "Російський народ має бачити правду" та розмістив відео наслідків бомбардування ТРЦ.

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Подробиці ракетного удару

У понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

Згодом мер повідомив, що ракетний удар припав у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до воєнних дій. Є загиблі та постраждалі. Пізніше стало відомо, що йдеться про ТЦ "Амстор".

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Число жертв ракетного удару за ніч зросла до 18. Як повідомляє пресслужба ДСНС, внаслідок атаки залишається 59 постраждалих. 25 людей госпіталізували, одна з них померла в лікарні.

Станом на ранок, 28 червня, пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

Також нагадаємо, лідери G7 та ООН відреагували на удар по Кременчуку.