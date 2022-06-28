Макрон решил показать россиянам преступления Путина (видео)

Эммануэль Макрон (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал абсолютным ужасом ракетный удар по Кременчугу.

"Бомбардировка ТРЦ в Кременчуге Россией – абсолютный ужас. Мы разделяем боль семей погибших. И гнев на такой позор", – написал он в Twitter.

В своем сообщении Макрон отметил "Русский народ должен видеть правду" и разместил видео последствий бомбардировки ТРЦ.

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Подробности ракетного удара

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие. Позднее стало известно, что речь идет о ТЦ "Амстор".

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Число жертв ракетного удара за ночь возросло до 18. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, один из них умер в больнице.

По состоянию на утро, 28 июня, поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

Также напомним, лидеры G7 и ООН отреагировали на удар по Кременчугу.