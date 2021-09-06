Маск зустрівся з онуком легендарного українського авіаконструктора (фото)

Ілон Маск зустрівся з потомками Сергія Корольова / Фото: Колаж: Сьогодні
Американський бізнесмен, засновник Tesla та космічної компанії SpaceX Ілон Маск запросив до себе і провів екскурсію по офісу в Каліфорнії для онука і правнука українського інженера і авіаконструктора, родоначальника радянської космонавтики Сергія Корольова – Андрія та Павла Корольових.
Про це повідомив у Facebook Андрій Корольов.
Він розповів, що зустріч з Маском тривала близько години, а також подякував бізнесмену за можливість побачити складання ракет на власні очі.
"Неймовірно вдячні Ілону Маску за запрошення, гостинність і незабутню майже годинну особисту зустріч. Слова нашої c сином подяки команді Ілона за вражаючу екскурсію по SpaceX і можливість побачити своїми очима складання двигунів, ракет і CrewDragon", – написав онук легендарного конструктора.
Зазначимо, Ілон Маск неодноразово висловлював своє захоплення досягненнями Сергія Корольова. У 2020 році американський мільярдер назвав українського вченого, який вважається родоначальником радянської космонавтики, "одним із найкращих".
Ми також писали, що президент Володимир Зеленський запросив в Україну одного з найбагатших людей світу, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска, запропонувавши йому побувати в музеї космонавтики на батьківщині Сергія Корольова в Житомирі.
Нагадаємо, раніше засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск опублікував відео переміщення на пускову установку надважкої ракети Super Heavy, призначеної як прискорювача першого ступеня для виведення на орбіту космічного корабля Starship.