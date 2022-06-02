Меркель після місяців мовчання підтримала Україну у війні з РФ, але є нюанс

Меркель підтримує зусилля уряду Німеччини щодо завершення війни в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні,

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель після кількох місяців мовчання висловилося на тему війни в Україні, висловивши солідарність із нашою країною.

Про це повідомив учасник одного заходу, на якому була присутня Меркель, пише Reuters.

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Заява ексканцлера

Так, він повідомив виданню, що Меркель, яка раніше обіймала посаду канцлера протягом 16 років, заявила, що не даватиме порад зі сторони, але підтримує зусилля уряду "покласти край цій варварській війні".

"Моя солідарність з Україною", – процитувала її учасниця на церемонії прощання з головою конфедерації профспілок DGB, що йде.

Reuters відзначило, що Меркель, що вільно розмовляє російською, викликала критику з боку США та інших країн за підтримку запланованого газопроводу "Північний потік – 2", призначеного для доставки російського газу безпосередньо до Німеччини.

Водночас вона також наголосила на необхідності продовжувати спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним – навіть після анексії Криму та подій на сході України, які призвели до західних санкцій.

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"Хоча Меркель, будучи консерватором, зробила коротку заяву невдовзі після російського вторгнення в лютому, заявивши, що кричущому порушенню міжнародного права немає виправдання, її мовчання з того часу викликає подив", – зазначило видання.

Актор Ульріх Маттес, друг Меркель, захистив її, заявивши на цьому тижні журналу Stern, що війна стосується її, але "вона не хоче в неї втручатися":

"Я підозрюю, що вона не хоче бути чимось на кшталт другого канцлера".

Деякі інші німецькі політики, зокрема й колишній міністр закордонних справ Зігмар Габріель, визнали, що політика примирення з Росією, можливо, була "надто оптимістичною".

Нагадаємо, Welt повідомило, що Німеччина за два місяці звела до мінімуму військову підтримку України та практично не надала зброї, попри дані обіцянки.

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