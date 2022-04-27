МЗС Британії закликало союзників надати Україні наступальну зброю

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс / Фото: Колаж: Сьогодні

Союзники мають передати Україні наступальну зброю, відкладати це питання не варто. Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, передає Euronews.

"Занадто довго існувала помилкова різниця між оборонною та наступальною зброєю. Для деяких це стало приводом затягувати з постачанням. Цей час минув", – підкреслила вона.

Спочатку Велика Британія обмежила постачання озброєнь тим, що класифікується як оборонне, але з того часу заговорила про розширення постачання озброєнь та використання свого парку військової техніки, щоб інші країни, такі як Польща, могли поставляти танки безпосередньо в Україну.

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Раніше Німеччина вперше заявила про постачання Україні важкого озброєння.

Зброя для України

Під тиском західних партнерів і насамперед США Берлін погодився передати Збройним силам України щось суттєвіше, ніж каски. Наразі йдеться про передачу Україні зенітних самохідних установок Gepard.

Британська влада направить Україні 20 самохідних артилерійських установок AS-90 та 45 тис. снарядів до них.

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Україна отримуватиме більше зброївід союзників, зокрема від Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес уже повідомив про постачання Україні бронетехніки, оснащеної пусковими установками для зенітних ракет Stormer.

Водночас Міноборони США поставить Україні зенітні комплекси Stinger, ПТРК Javelin та інше обладнання.