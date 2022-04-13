Міф про "безстрашних кадировців" виявився піаром Дон-дону: вони ні на що не здатні

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Глава Чечні Рамзан Кадиров та його військові стали частиною інформаційного поля Росії, спрямованого на внутрішню аудиторію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Центр протидії дезінформації при РНСБО України.

За інформацією ЦПД, Кадиров піарить своїх військових, які перебувають в Україні, однак вони як солдати мало на що здатні, крім як виставляти відео в соцмережі.

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"Воюють і буряти, і башкирі, і татари, але чутно завжди тільки про кадировців. При цьому кадировці рідко беруть участь у бойових зіткненнях. Вони краще екіпіровані і, на відміну від простих російських військових, їм дозволено на війні користуватися смартфонами і бути активними. "Міф про "безстрашних кадировців" розтанув разом із міфом про велич "другої армії у світі". Вони погано інтегровані в армію РФ, "воюють" в основному за 20 кілометрів від лінії зіткнення", – йдеться в повідомленні.

Російська пропаганда спеціально створює "страшний" образ Рамзана Кадирова та його бойовиків, щоб налякати українців. Відео стрілянини по світлофорах, воротах та порожніх будинках, роздача награбованих продуктів та молитов на російських заправках – викликають одні глузування в українців.

Кадировці в Україні