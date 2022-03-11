Кадиров у розпачі: українці дзвонять до родичів окупантів та повідомляють про їх смерть

За його словами, у солдатів просто відсутній зв'язок, тому до них не можна додзвонитися

Кадиров вважає, що окупанти живі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Глава Чечні Рамзан Кадиров скаржиться, що українці дзвонять родичам солдатів-окупантів родом із Чечні та інформують їх близьких про смерть військовослужбовців росармії в Україні. Він переконаний, що військові живі, однак — без зв'язку.

Про це пишуть ЗМІ окупантів.

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Він заявив, що казати родичам про смерть російського окупанта "це мерзенні та низькі методи психологічного впливу".

Лідер Чечні переконує, що номери мобільних телефонів цих родичів "бандерівські банди" знаходять нібито у відкритих базах даних, при цьому не уточнює, де саме в інтернеті опубліковано поіменний список складу військ, кинутих на війну в Україну з Чечні, та де вказані мобільні номери родичів цих військовослужбовців.

"Вони, використовуючи загальнодоступні бази телефонів, обдзвонюють родичів військовослужбовців і повідомляють їм про їхню (солдатів — Ред.) смерть. Звичайно, це неправда, але родичі часом не можуть додзвонитися до військовослужбовця, тому що він знаходиться на важливому завданні і не може використовувати стільниковий зв'язок", — сказав Кадиров.

Зазначимо, що Росія всіма способами намагається приховати число втрат своєї армії на території України. Цю інформацію приховують навіть від сімей загиблих. Позиція України — родичі повинні знати, де і як загинули їхні рідні.

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Росія зазнає втрати на війні

У четвер, 10 березня, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських фашистських окупантів.

За попередньою інформацією, ЗСУ знищили цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та ін. За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил, уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.

За інформацією авіації Повітряних Сил, також було уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25. Підрозділи Сухопутних військ на різних напрямках збили два штурмовики окупантів Су-25. Один із них — американським "Стінгером".

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"Маємо дані про ураження десяти літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців. Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах. А поки загинаємо пальці і додаємо потенційні авіаційні втрати окупантів до вчора оприлюдненої Повітряними силами інформації. Не забуваймо й про роботу авіаційних безпілотних комплексів "Байрактар ТБ-2", які сьогодні знищили ЗРК Бук М-1 та інші цілі", — повідомили в ЗСУ.

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