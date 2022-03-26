Міністр оборони Чехії скасувала візит до Угорщини через Україну

Глава Міноборони Чехії Яна Чорнохова не поїде до Угорщини / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова відмовилась їхати до Угорщини на зустріч глав оборонних відомств Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) через позицію Будапешта щодо санкцій проти Росії.

Про це вона написала у Twitter.

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"Я особисто не поїду в Угорщину на зустріч міністрів оборони V4 (ср-чт). У них наступного тижня вибори, і мені не належить брати участь там у передвиборчій кампанії. Я завжди підтримувала V4 і дуже шкода, що дешева російська нафта для угорських політиків важливіше за українську кров" , – написала у Twitter Яна Чорнохова.

Зазначимо, що 3 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, який балотуватиметься на них, заявив, що не підтримає санкції ЄС на імпорт енергоносіїв. Крім того, Угорщина відмовляється надати Україні зброю для боротьби з агресором і навіть не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави.

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Угорщина відмовилася допомагати Україні у війні з Росією

Угорщина прикладає масу зусиль, щоб не бути втягнутою у війну, тому не піде на прохання української сторони. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, для керівництва їхньої країни безпека Угорщини та угорського народу на першому місці.

"Ми зробимо все можливе, щоб Угорщина не була у війні, тому ми не допустимо постачання зброї в нашу країну. Ці постачання означають знищення військової цілі, і ми не хочемо ризикувати життям та безпекою угорського народу. Заодно і угорцям не дамо заплатити ціну війни". Зупинка газу та нафти з Росії унеможливить постачання енергії в нашу країну, одночасно призведе до різкого зростання вартості іригації. Тому ми продовжуємо підтримувати продовження санкцій на енергетичні перевезення", – сказав він.

На саміті прем'єр-міністрів Євросоюзу президент України Володимир Зеленський закликав владу Угорщини допустити постачання зброї через їх територію.

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