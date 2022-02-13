Угорщина задумалася про вихід із Євросоюзу: названо причину

Орбан вважає, що ЄС відмовляється визнавати угорське законодавство

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не виключив, що незабаром доведеться вживати кардинальних заходів через непорозуміння / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорщина може залишити Євросоюз, якщо не буде "толерантності" щодо них. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у виступі перед прихильниками у Будапешті, повідомляє Європейська правда.

За його словами, ЄС веде "священну війну, джихад" під гаслом верховенства права.

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"Для них верховенство права є засіб, за допомогою якого вони хочуть замісити нас у щось подібне до них", – сказав він.

Орбан уточнив, якщо Євросоюз ухвалить щодо Угорщини невірне рішення, йти далі "спільним шляхом" буде неможливо.

Також він зазначив, що Угорщина хоче зберегти ЄС разом, "попри зростання культурного відчуження". Тому Будапешт неодноразово робив "пропозиції толерантності" як Брюсселю, так і Берліну.

Згідно з цією схемою, країни, які порушують принципи верховенства права, можуть втратити кошти із загального бюджету ЄС. Позови щодо визнання національного права більш значущими порівняно із загальноєвропейським подали Польща та Угорщина. Незабаром Суд ЄС має ухвалити рішення про новий механізм верховенства права.

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Зазначимо, що 3 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, на яких буде обрано нового прем'єр-міністра країни.

Угорщина та Україна