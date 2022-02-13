Венгрия задумалась о выходе из Евросоюза: названа причина

Венгрия может покинуть Евросоюз, если не будет "толерантности" по отношению к ним. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в выступлении перед сторонниками в Будапеште, сообщает Европейская правда.
По его словам, ЕС ведет "священную войну, джихад" под лозунгом верховенства права.
"Для них верховенство права есть средство, с помощью которого они хотят замесить нас во что-то похожее на них", – сказал он.
Орбан уточнил, если Евросоюз примет в отношении Венгрии неверное решение, идти дальше "общим путем" будет невозможно.
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Также он отметил, что Венгрия хочет сохранить ЕС вместе, "несмотря на рост культурного отчуждения". Поэтому Будапешт неоднократно делал "предложения толерантности" как Брюсселю, так и Берлину.
Согласно этой схеме, страны, нарушающие принципы верховенства права, могут потерять средства из общего бюджета ЕС. Иски по признанию национального права более значимым по сравнению с общеевропейским подали Польша и Венгрия. Вскоре Суд ЕС должен принять решение о новом механизме верховенства права.
Отметим, что 3 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых будет избран новый премьер-министр страны.
Венгрия и Украина
- Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО. Это произошло несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.
- В то же время Венгрия одобрила вступление Украины в НАТО после выполнения некоторых условий, одно из которых – решение проблемы с правами национальных меньшинств.
- Отношения между Украиной и Венгрией ухудшились после принятия Верховной Радой закона об образовании в сентябре 2017 года. Венгрия считает, что закон нарушает право этнических венгров получать образование на своем родном языке.
- Весной 2014 года, в разгар войны на Донбассе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал автономии для венгров Закарпатья.
"Венгры, проживающие в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство, на права национального сообщества и на автономию. Положение 200 тысяч венгров, живущих в Украине, придает этому вопросу особую остроту", – заявил премьер в мае 2014 года во время выступления в парламенте.
- В 2020 году депутаты от партии Орбана "Фидес" назвали обыски СБУ в венгерском благотворительном фонде на Закарпатье политически мотивированными и пообещали обратиться в международный суд.
- В январе 2021 года Петер Сийярто уже во второй раз потребовал присутствия на Закарпатье постоянных наблюдателей ОБСЕ, чтобы следить за соблюдением прав венгерского меньшинства. Он объяснил это нарушением прав и физическими угрозами, которым якобы подвергаются закарпатские венгры.