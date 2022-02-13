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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Венгрия задумалась о выходе из Евросоюза: названа причина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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13 февраля, 12:52
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Орбан считает, что ЕС отказывается признавать венгерское законодательство
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что вскоре придется предпринимать кардинальные меры из-за недопонимания
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что вскоре придется предпринимать кардинальные меры из-за недопонимания / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия может покинуть Евросоюз, если не будет "толерантности" по отношению к ним. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в выступлении перед сторонниками в Будапеште, сообщает Европейская правда.

По его словам, ЕС ведет "священную войну, джихад" под лозунгом верховенства права.

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"Для них верховенство права есть средство, с помощью которого они хотят замесить нас во что-то похожее на них", – сказал он.

Орбан уточнил, если Евросоюз примет в отношении Венгрии неверное решение, идти дальше "общим путем" будет невозможно.

Также он отметил, что Венгрия хочет сохранить ЕС вместе, "несмотря на рост культурного отчуждения". Поэтому Будапешт неоднократно делал "предложения толерантности" как Брюсселю, так и Берлину.

Согласно этой схеме, страны, нарушающие принципы верховенства права, могут потерять средства из общего бюджета ЕС. Иски по признанию национального права более значимым по сравнению с общеевропейским подали Польша и Венгрия. Вскоре Суд ЕС должен принять решение о новом механизме верховенства права.

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Отметим, что 3 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых будет избран новый премьер-министр страны.

Венгрия и Украина

  • Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО. Это произошло несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.
  • В то же время Венгрия одобрила вступление Украины в НАТО после выполнения некоторых условий, одно из которых – решение проблемы с правами национальных меньшинств.
  • Отношения между Украиной и Венгрией ухудшились после принятия Верховной Радой закона об образовании в сентябре 2017 года. Венгрия считает, что закон нарушает право этнических венгров получать образование на своем родном языке.
  • Весной 2014 года, в разгар войны на Донбассе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал автономии для венгров Закарпатья.
    "Венгры, проживающие в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство, на права национального сообщества и на автономию. Положение 200 тысяч венгров, живущих в Украине, придает этому вопросу особую остроту", – заявил премьер в мае 2014 года во время выступления в парламенте.
  • В 2020 году депутаты от партии Орбана "Фидес" назвали обыски СБУ в венгерском благотворительном фонде на Закарпатье политически мотивированными и пообещали обратиться в международный суд.
  • В январе 2021 года Петер Сийярто уже во второй раз потребовал присутствия на Закарпатье постоянных наблюдателей ОБСЕ, чтобы следить за соблюдением прав венгерского меньшинства. Он объяснил это нарушением прав и физическими угрозами, которым якобы подвергаются закарпатские венгры.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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