Можуть ввести санкції проти газу РФ – Bloomberg розповів про угоду Німеччини і США по "Північному потоку – 2"

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Угода Берліна і Вашингтона, яка готується, передбачає, що Німеччина прийме заходи проти Росії в разі використання "Північного потоку – 2" як зброї проти України. Про це повідомляє Bloomberg у вівторок, 20 липня.

Зазначається, що мова в тому числі може йти про санкції проти поставок російського газу в Європу.

"Згідно з проектом документа, якщо Москва "спробує використовувати енергетику як зброю або зробити агресію проти України", Німеччина вживе заходів проти Росії на національному рівні і буде наполягати на заходи на європейському рівні", – пише Bloomberg.

Про які саме заходи йдеться, не уточнюється. За словами співрозмовника видання, високопоставленого американського посадовця, в документі усвідомлено використовується невизначене формулювання, оскільки Білий дім не хоче давати Росії карту можливих дій.

"Мова може йти про санкції, що обмежують постачання газу з Росії до Німеччини. Рішення включити відповідні заходи в проект угоди може означати поступку з боку канцлера Ангели Меркель", – розповіло джерело агентства.

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Проект угоди також передбачає, що Німеччина буде використовувати свої важелі впливу, щоб домогтися продовження угоди про транзит газу між Україною і Росією на строк до 10 років після його закінчення в 2024 році. Крім того, США і Німеччина прагнутимуть залучити до 1 мільярда доларів інвестицій в спеціальний фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті джерела енергії. Німеччина також призначить спецпосланця по розвитку двосторонніх проектів з Україною в сфері енергетики, виділивши йому 70 мільйонів доларів.

"Очікується, що США і Німеччина підпишуть угоду в найближчі дні перед візитом президента України Володимира Зеленського в США", – пише Bloomberg.

Тим часом стало відомо, що радник Держдепартаменту Сполучених Штатів Дерек Шолль 20-21 липня відвідає Україну , А потім Польщу для обговорення "загальною заклопотаності" щодо газопроводу "Північний потік – 2" і енергетичної безпеки.

Відзначимо, в Офісі українського президента вважають, що підсумки переговорів президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Ангели Меркель підтверджують, що США і Німеччина усвідомлюють небезпеку спроб керівництва РФ збільшити тиск на Україну .