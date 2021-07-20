США и Германия готовятся дать старт "Северному потоку – 2": Bloomberg рассказал, что пообещают Украине

Фото: коллаж "Сегодня"

Готовящаяся сделка Берлина и Вашингтона предусматривает, что Германия примет меры против России в случае использования Северного потока — 2 как оружия против Украины. Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 20 июля.

Отмечается, что речь в том числе может идти о санкциях против поставок российского газа в Европу.

"Согласно проекту документа, если Москва "попытается использовать энергетику в качестве оружия или совершить агрессию против Украины", Германия примет меры против России на национальном уровне и будет настаивать на ответных мерах на европейском уровне", – пишет Bloomberg.

О каких именно мерах идет речь, не уточняется. По словам собеседника издания, высокопоставленного американского чиновника, в документе осознанно используется неопределенная формулировка, поскольку Белый дом не хочет давать России карту возможных действий.

"Речь может идти о санкциях, ограничивающих поставки газа из России в Германию. Решение включить ответные меры в проект соглашения может означать уступку со стороны канцлера Ангелы Меркель", – рассказал источник агентства.

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Проект соглашения также предусматривает, что Германия будет использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году. Кроме того, США и Германия будут стремиться привлечь до 1 миллиарда долларов инвестиций в специальный фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии. Германия также назначит спецпосланника по развитию двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики, выделив ему 70 миллионов долларов.

"Ожидается, что США и Германия подпишут соглашение в ближайшие дни перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США", – пишет Bloomberg.

Тем временем стало известно, что советник Госдепартамента Соединенных Штатов Дерек Шолле 20-21 июля посетит Украину, а затем Польшу для обсуждения "общей озабоченности" относительно газопровода "Северный поток – 2" и энергетической безопасности.

Отметим, в Офисе украинского президента считают, что итоги переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель подтверждают, что США и Германия осознают опасность попыток руководства РФ увеличить давление на Украину.