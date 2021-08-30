Потужний ураган "Іда" в США розгорнув течію Міссісіпі: є перші жертви (відео)

Ураган "Іда" обрушився на штат Луїзіана. Фото: колаж "Сьогодні"

Перша жертва урагану "Іда" в Сполучених Штатах. Одна людина загинула, коли сильний вітер повалив дерево в штаті Луїзіана.

Про це повідомляє DW.

В околицях Нового Орлеана найбільша річка Північної Америки текла у зворотному напрямку зі швидкістю приблизно 1,5 м/с. Останній раз таке було під час урагану "Катріна" 16 років тому.





Ураган буквально зносить дахи – швидкість вітру досягає 240 км/ч. У всій Луїзіані немає електрики – без світла більше мільйона чоловік. Повідомляється мінімум про одного загиблого.

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Про ураган

Потужність урагану "Іда" виросла за лічені години.

"Іда" – один з найсильніших штормів коли-небудь в Штатах, шторм категорії 4 з вітром швидкістю 230 км/год. Він вдарив по берегу США в той же день, що і ураган "Катріна" 16 років тому.

У 2005 році "Катріна" викликала прориви дамби і катастрофічна повінь в Новому Орлеані і зруйнувала будинки в Міссісіпі. Тоді ураган призвів до понад тисячу смертельних випадків.

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