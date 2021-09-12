"Ми дооснастимося": Лукашенко чекає, що Росія дасть зброї на $ 1 млрд

Лукашенко озброїть свою армію російською зброєю / Колаж "Сегодня"
Після формального підписання ряду документів, які допоможуть Білорусі інтегруватися в Росію, з'явилися повідомлення, що білоруська армія почне озброюватися російською зброєю. Про плани закупити у РФ озброєння на більш ніж $ 1 млрд заявив невизнаний президент республіки Олександр Лукашенко під час військових навчань "Захід-2021".
Про це повідомляється на сайті президента республіки Білорусь .
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Лукашенко в очікуванні зброї
Серед очікуваної зброї будуть російські зенітні ракетні комплекс C-400.
"Президент розповів, що на переговорах в Кремлі питанням оборони і безпеки приділили багато уваги. У тому числі обговорювалися перспективи поставок комплексів C-400 ", – йдеться в повідомленні держагентства БЕЛТА .
Раніше Лукашенко заявив, що Росія найближчим часом поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів і засоби ППО.
"Ми дооснастимся. Якщо ми побачимо на навчаннях ( "Захід-2021" – Авт), що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння. С-400 у нас викликає великий інтерес, і я впевнений, що ми ці комплекси отримаємо ", – додав Лукашенко.
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Ситуація
- Нагадаємо, 9 вересня Росія домовилася з Білоруссю про уніфікацію законів з економіки та діяльності господарюючих суб'єктів, про побудову єдиного фінансових і енергетичних ринків, транспортного простору, формуванні та реалізації загальної промислової і сільськогосподарської політики. Такі результати візиту Лукашенка в Москву .
- На думку екс-міністра культури Білорусі (2009-2012 рр), члена президії Координаційної ради Білорусі Павла Латушко, на території Білорусі Росія розширює свою військову присутність.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ймовірність нападу Росії на Україну буде особливо високою до середини вересня, коли країна-агресор проводить основну фазу масштабних навчань "Захід-2021".