"Мы дооснастимся": Лукашенко ждет, что Россия даст оружия на $1 млрд

Лукашенко вооружит свою армию российским оружием / Коллаж "Сегодня"

После формального подписания ряда документов, которые помогут Беларуси интегрироваться в Россию, появились сообщения, что белорусская армия начнет вооружаться российским оружием. О планах закупить у РФ вооружения на более чем $1 млрд заявил непризнанный президент республики Александр Лукашенко во время военных учений "Запад-2021".

Об этом сообщается на сайте президента республики Беларусь.

Лукашенко в ожидании оружия

Среди ожидаемого оружия будут российские зенитные ракетные комплекс C-400.

Реклама

"Президент рассказал, что на переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили много внимания. В том числе обсуждались перспективы поставок комплексов C-400", – говорится в сообщении госагентства БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов и средства ПВО.

"Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях ("Запад-2021" – Авт), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение. С-400 у нас вызывает большой интерес, и я уверен, что мы эти комплексы получим", – добавил Лукашенко.

Ситуация