"Мы дооснастимся": Лукашенко ждет, что Россия даст оружия на $1 млрд

Лукашенко вооружит свою армию российским оружием / Коллаж "Сегодня"
После формального подписания ряда документов, которые помогут Беларуси интегрироваться в Россию, появились сообщения, что белорусская армия начнет вооружаться российским оружием. О планах закупить у РФ вооружения на более чем $1 млрд заявил непризнанный президент республики Александр Лукашенко во время военных учений "Запад-2021".
Об этом сообщается на сайте президента республики Беларусь.
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Лукашенко в ожидании оружия
Среди ожидаемого оружия будут российские зенитные ракетные комплекс C-400.
"Президент рассказал, что на переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили много внимания. В том числе обсуждались перспективы поставок комплексов C-400", – говорится в сообщении госагентства БЕЛТА.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов и средства ПВО.
"Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях ("Запад-2021" – Авт), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение. С-400 у нас вызывает большой интерес, и я уверен, что мы эти комплексы получим", – добавил Лукашенко.
Ситуация
- Напомним, 9 сентября Россия договорилась с Беларусью об унификации законов по экономике и деятельности хозяйствующих субъектов, о построениие единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формировании и реализации общей промышленной и сельскохозяйственной политики. Таковы результаты визита Лукашенко в Москву.
- По мнению экс-министра культуры Беларуси (2009-2012), члена президиума Координационного совета Беларуси Павла Латушко, на территории Беларуси Россия расширяет свое военное присутствие.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вероятность нападения России на Украину будет особенно высокой до середины сентября, когда страна-агрессор проводит основную фазу масштабных учений "Запад-2021".