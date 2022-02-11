"Ми і не збиралися об'єднувати Україну": Байден епічно обмовився

Джо Байден (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден випадково переплутав і назвав Афганістан спочатку Україною, а потім Іраком, коли пояснював, чому американські війська покинули країну через 20 років.

Це сталося в ефірі телеканалу NBC .



"У нас не було жодної можливості об'єднати Україну. Тобто, вибачте, Іраку, Афганістане! Цього досягти було неможливо", – сказав Байден.

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Ведучий запитав американського лідера про те, якою була готовність США вивести свої війська з Афганістану. При відповіді Байден уточнив, що "не існує слушного часу для виведення".

Війна в Афганістані

Ісламістський рух "Талібан" утримував владу в Афганістані з 1996 до 2001 року і з 2004 року контролював регіон Вазірістан на півночі Пакистану. У серпні 2021 року "Талібан" повернув собі владу над Афганістаном вдруге. При захопленні Кабула таліби особливо наголошували, що бойові дії у столиці не ведуться.

7 жовтня 2001 року у відповідь на теракти 11 вересня США за підтримки НАТО розпочали в Афганістані контртерористичну операцію " Незламна свобода. Тоді бойовики захопили чотири пасажирські літаки, два з них протаранили вежі Світового торгового центру в Нью-Йорку.

8 липня 2021 року президент США Джо Байден заявив, що Америка повністю виведе свої війська з Афганістану до 31 серпня. Слідом за США про виведення військ оголосили в НАТО. На тлі відступу іноземних сил Афганістан за лічені місяці захопив Талібан.

Також нагадаємо, що Порошенко порівняв війну в Афганістані з агресією Росії на сході України.