"Ми на нульовій позначці": у Росії виставили претензії до учасників "нормандського" формату

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У Російській Федерації з'явилася повна зрозумілість щодо того, чого "варті всі заяви різних політиків та партнерів".

Про це заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, коментуючи зустріч 10 лютого радників лідерів країн "нормандського формату".

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"Теж результат"

"Вчора відбулася така знакова нарада у "нормандському форматі", яка, як я вчора заявив, закінчилася безрезультатно. Але негативний результат – теж результат. У нас з'явилася повна зрозумілість щодо того, чого варті всі заяви різних політиків та партнерів", – сказав він.

Дмитро Козак / Фото: сайт Кремля

За словами Козака, троє із чотирьох учасників "нормандського формату" не готові виконувати Мінські угоди – аж до того, що Україна "відмовилася цитувати їх положення".

"Це фактично відмова від виконання Мінських угод. Стало зрозуміло, що всі ці роки ми вели таку гру, і виявилося, що принаймні 3 із 4-х учасників нормандського формату не готові виконувати Мінські угоди. Це був повний блеф. Ми перебуваємо на нульовій позначці. Годинник зупинився 9 березня 2015 року", – заявив він.

Крім цього, Козак заявив, що Україна "маніпулює Німеччиною та Францією під час роботи в "нормандському форматі", а вони піддаються та підтримують її абсурдні пропозиції".

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"Нормандський формат"

У Берліні завершилися переговори політичних радників лідерів "Нормандської четвірки", які тривали понад 9 годин. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що за підсумками переговорів сторони "не змогли дійти якогось спільного документа".

За словами Єрмака, учасники переговорів були єдині у тому, що "треба розблокувати та активізувати роботу Тристоронньої контактної групи".

"Українська сторона налаштована на конструктивний діалог. Усі підтвердили сьогодні, що ми маємо Мінські домовленості, їх потрібно виконувати", – сказав він.

Своєю чергою Дмитро Козак заявив, що Україна на переговорах відмовляється від прямого діалогу з представниками ОРДЛО. За його словами, це головна розбіжність, що затягує переговори. Він зазначив, що Київ не дає ані позитивної, ані негативної відповіді на пропозиції щодо Донбасу про майбутній статус у складі України.

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Загроза з боку Росії

Російська Федерація розмістила понад 100-тисячну армію біля кордону з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.

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