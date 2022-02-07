НАТО зміцнить військову присутність у кількох країнах через російську загрозу: подробиці

На Заході побоюються, що Росія вже не виведе своїх військ із Білорусі

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань. Про це заявив голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер. Reuters .

За даними НАТО, цього місяця на території північного сусіда України буде 30 000 російських військовослужбовців для спільних військових навчань, внаслідок чого загальна кількість російських військових біля кордонів України перевищить 100 000 осіб.

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За словами Роба Бауера, можливі подальші розгортання союзників НАТО.

"Суперечки про місця знаходження військ у різних країнах Альянсу є результатом того, що відбувається зараз. Так, ми розглядаємо це (збільшення військової присутності – ред.). У майбутньому можуть бути зміни в результаті розвитку ситуації" , – сказав він на пресконференції у Вільнюсі.

Дуже багато залежить від того, чи залишаться російські війська у Білорусі, додав він.

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"Якщо ви подивитеся на нарощування сил, Росія може дійсно мати достатньо сил для серйозного вторгнення… до кінця цього місяця. Чи мають вони справді такий намір чи ні, ми не знаємо" , – сказав Бауер.

За словами адмірала, останні розгортання на кордоні з Білоруссю включали польові госпіталі та інші допоміжні підрозділи, необхідні для підтримки військового наступу.

"Якщо ви дійсно розглядаєте вторгнення, вам насправді потрібно більше, ніж бойові сили. Саме це ми бачимо, дедалі більше сил збирається вздовж кордонів (Росії — ред.) з Україною та Білорусі з Україною. Це само собою дуже тривожно", – сказав він.

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Військові навчання у Білорусі

/ Фото: Reuters

Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Навчання відбудуться на території Білорусі з 10 по 20 лютого.

У Міністерстві оборони Білорусі розкрили план військових навчань спільно з російськими військами. На навчаннях умовні держави Північна Федерація та Республіка Полісся протистоятимуть агресивним західним країнам.

У Києві побоюються, що ці військові навчання стануть плацдармом для можливої агресії проти України.

Також опубліковано нові супутникові знімки, згідно з якими, військова техніка на території Білорусі розташована 50-кілометровій зоні від кордону з Україною.

НАТО назвало російсько-білоруські навчання найбільшим розгортанням військ у Білорусі з часів холодної війни.

Загроза з боку Росії

/ Фото: Reuters

Москва заявила, що не планує вторгнення в Україну, але може вжити невказаних військових дій, якщо її вимоги безпеки не будуть виконані, зокрема обіцянка, що НАТО ніколи не прийме Київ. Цю вимогу Сполучені Штати та західний Альянс безпеки, що складається з 30 країн, назвали неприйнятною.

Росія накопичила понад 100-тисячну армію поблизу кордону з Україною. 12 січня було оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно в 20-х числах.

У CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

31 січня телеканал Sky News повідомив, що якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну та обиратиме найкоротший шлях до столиці, він проходитиме через Чорнобильську зону відчуження.