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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

НАТО укрепит военное присутствие в нескольких странах из-за российской угрозы: подробности

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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7 февраля, 16:28
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На Западе опасаются, что Россия уже не выведет свои войска из Беларуси
В НАТО планируют противостоять российским военным
В НАТО планируют противостоять российским военным / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений. Об этом заявил з глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

По данным НАТО, в этом месяце на территории северного соседа Украины будет 30 000 российских военнослужащих для совместных военных учений, в результате чего общая численность российских военных у границ Украины превысит 100 000 человек.

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По словам Роба Бауэра, возможны дальнейшие развертывания союзников по НАТО.

"Споры о местах нахождения войск в разных странах Альянса являются результатом того, что происходит сейчас. Да, мы рассматриваем это (увеличение военного присутствия — ред.). В будущем могут быть изменения в результате развития ситуации", — сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе.

Очень многое зависит от того, останутся ли российские войска в Беларуси в Беларуси, добавил он.

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"Если вы посмотрите на наращивание сил, Россия может действительно иметь достаточно сил для серьезного вторжения… к концу этого месяца. Имеют ли они действительно такое намерение или нет, мы не знаем", — сказал Бауэр.

По словам адмирала, самые последние развертывания на границе с Беларусью включали полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые для поддержки военного наступления.

"Если вы действительно рассматриваете вторжение, вам на самом деле нужно больше, чем боевые силы. Именно это мы видим, все больше и больше сил собирается вдоль границ (России — ред.) с Украиной и Беларусью с Украиной. Это само по себе очень тревожно", — сказал он.

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Военные учения в Беларуси

/ Фото: Reuters

Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Учения пройдут на территории Беларуси с 10 по 20 февраля.

В Министерстве обороны Беларуси раскрыли план военных учений совместно с российскими войсками. На учениях условные государства Северная Федерация и Республика Полесье будут противостоять агрессивным западным странам.

В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом для возможной агрессии против Украины.

Также опубликованы новые спутниковые снимки, согласно которым, военная техника на территории Беларуси располагается в 50-километровой зоне от границы с Украиной.

НАТО назвало российско-белорусские учения крупнейшим развертыванием войск в Беларуси со времен холодной войны.

Угроза со стороны России

Российские военные на учениях
Российские военные на учениях / Фото: Reuters

Москва заявила, что не планирует вторжения в Украину, но может предпринять неуказанные военные действия, если ее требования безопасности не будут выполнены, в том числе обещание, что НАТО никогда не примет Киев. Это требование Соединенные Штаты и западный Альянс безопасности, состоящий из 30 стран, назвали неприемлемым.

Россия накопила более чем 100-тысячную армию вблизи границы с Украиной. 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.

Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

В CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

31 января телеканал Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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