На курортах Туреччини російським туристам дякують за "Байрактари" для України (фото)

У Туреччині російські туристи знаходять цікаві листівки. / Фото: Колаж: Сьогодні

На курортах Туреччини російські окупанти знаходять листівки, адресовані саме їм. У листівках йдеться про те, що вони податками фінансують виробництво "Байрактарів" для України.

Про це в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Листівки для росіян

За його словами, в росіян ці послання викликають справжню паніку.

"Як же тепер відпочивати на улюблених курортах?" – написав він.

Раніше ми писали, що норвезький активіст оригінально висловив свою ненависть президенту Росії Володимиру Путіну.