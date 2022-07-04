На півночі Італії зійшла лавина, багато загиблих та постраждалих

Лавина забрала життя п'ятьох людей/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"

На півночі Італії на горі Мармолада в Альпах внаслідок обвалу льодовика зійшла лавина. П'ятеро туристів загинули, восьмеро постраждалих.

Про це повідомляє BBC.

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Деталі

Як повідомляють рятувальники, кількість поранених все ще залишається попередньою. Повідомляється, що лавина зі снігу, льоду і каменів зійшла на туристичну стежку, якою рухалися люди.

За повідомленням місцевої рятувальної служби, в момент сходження лавини в групі було 15 туристів. Італійські рятувальники припускають, що до сходження льодовика і виникнення лавини призвели аномально високі температури, які фіксувалися на півночі Італії в останні дні.

Сходження лавин

Швидкість руху лавин в середньому становить 20-30 м/с. Падіння лавин зазвичай супроводжується своєрідним свистом низького тону (при падінні сухого снігу), шкребінням (при падінні мокрого снігу) або оглушливим шумом (при виникненні повітряної хвилі). Частота падіння лавин та їхній об'єм залежить від морфології лавин. Лоткові лавини з крутих схилів падають часто, але мають невеликий об'єм. Лавини зі зруйнованих карів падають рідко, але мають величезні об'єми. Залишками лавин зазвичай є лавинні сніговики. Схід лавини із сухого снігу може супроводжується утворенням снігоповітряної хвилі, що робить значні руйнування.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на Закарпатті прямо на дорогу зійшли дві лавини. Також ми писали, що у Карпатах зійшли три лавини.