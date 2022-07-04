На севере Италии сошла лавина, много погибших и пострадавших

Лавина унесла жизни пятерых человек/Фото: Getty Images, коллаж: "Сегодня"

На севере Италии на горе Мармолада в Альпах из-за обвала ледника сошла лавина. Пятеро туристов погибли, восемь пострадавших.

Об этом сообщает BBC.

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Подробности

Как сообщают спасатели, количество раненых все еще остается предварительным. Сообщается, что лавина из снега, льда и камней сошла на туристическую тропу, по которой двигались люди.

По сообщению местной спасательной службы, в момент схода лавины в группе было 15 туристов. Итальянские спасатели предполагают, что к схождению ледника и возникновению лавины привели аномально высокие температуры, которые фиксировались на севере Италии в последние дни.

Схождение лавин

Скорость движения лавин составляет в среднем 20-30 м/сек. Падение лавин обычно сопровождается своеобразным свистом низкого тона (в случае падения сухого снега), скоблением (при падении мокрого снега) или оглушительным шумом (в случае возникновения воздушной волны). Частота падения лавин и их объем зависит от морфологии лавин. Лотковые лавины с крутых склонов падают часто, но имеют небольшой объем Лавины из разрушенных каров падают редко, но имеют огромные объемы. Остатками лавин обычно являются лавинные снеговики. Сход лавины из сухого снега может сопровождаться образованием снеговоздушной волны, что делает значительные разрушения.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Закарпатье прямо на дорогу сошли две лавины. Также мы писали, что в Карпатах сошли три лавины