Над Норвегією з гуркотом пронісся величезний метеорит (відео)

Припускають, що метеорит впав на Землю у лісі Фіннмарка – лише за 60 км на захід від Осло

Метеорит над Норвегією / колаж "Сьогодні"

Незвично великий метеорит пронісся над півднем Норвегії в ніч на неділю з "вражаючим" звуковим і світловим ефектом. Частина його, можливо, впала на Землю, недалеко від столиці Осло.

Про це повідомляє Reuters, також багато відео публікують у соцмережах очевидці.

Повідомлення про незвичайне явище почали надходити близько години ночі, причому люди бачили кулю, що світилася та летіла на великій швидкості, навіть на півночі країни.

Веб-камера в Холместранді, на південь від Осло, зафіксувала вогняну кулю, що падає з неба з яскравим спалахом, який освітив пристань для яхт.

За даними місцевої поліції, повідомлень про руйнування у зв'язку з падінням метеорита поки не надходило.

Норвезькі експерти проаналізували відеозаписи та інші дані, щоб визначити місце падіння метеорита. За попередніми даними, він ймовірно впав на Землю у великій лісистій місцевості під назвою Фіннмарк лише за 60 км на захід від столиці Норвегії Осло.

Але поки ніяких уламків не виявили.

Реклама

За словами одного з місцевих експертів, метеорит рухався зі швидкістю 15-20 км на секунду і освітив нічне небо приблизно на п'ять-шість секунд.

"Те, що у нас було минулої ночі, було великим каменем, який, імовірно, рухався між Марсом і Юпітером, який є нашим поясом астероїдів. І коли він проходить атмосферу, це викликає гуркіт, світло і велике хвилювання серед нас (експертів) і, можливо, деякий страх серед інших", – цитує видання слова вченого.

Нагадаємо, в березні вчені зафіксували падіння метеорита на сході Куби. Після падіння стався вибух. Крім того, очевидці події розповідали про "червоне і біле світло".

Ми також писали, що в Мережі з'явилося відео, як над Камчатським півостровом у Росії вибухнув метеорит.