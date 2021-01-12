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У Росії над Камчаткою вибухнув метеорит: відео

12 січня, 09:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Енергія вибуху оцінюється в межах 1-5 кілотонн у тротиловому еквіваленті

У Мережі з'явилося відео, як над Камчатський півостровом в Росії вибухнув метеорит. Відеозапис вибуху небесного тіла зняли очевидці.

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Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на експертів, діаметр об'єкта був приблизно не більше 10 метрів. Енергія вибуху оцінюється в межах 1-5 кілотонн у тротиловому еквіваленті.

Раніше повідомлялося, що вчені наблизилися до розгадки таємниці астероїда (Тунгуського метеорита), який впав у Сибіру 1908 року.

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За даними астрономів, входження космічного об'єкта в атмосферу Землі викликало вибух, який, за деякими даними, порівнянний з найпотужнішою з підірваних водневих бомб. Вибух був чутний за 800 кілометрів від епіцентру. Хвиля повалила ліс на площі 2000 квадратних кілометрів.

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Росія метеорит
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