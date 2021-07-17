Повені накривають Бельгію і Нідерланди – загинули понад 20 осіб (відео)

Негода торкнулася низки регіонів Бельгії, Нідерландів, Франції та Німеччини/Фото: колаж "Сьогодні"

На сході Бельгії не менш як 20 осіб загинули в результаті повені, ще 20 жителів регіону – зникли безвісти. Негода зруйнувала десятки будинків і змусила жителів Бельгії спішно залишати свої домівки.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ королівства, передає DW.

Прем'єр-міністр Александер Де Кроо вже оголосив 20 липня національним вдень жалоби. Він заявив, що нинішні повені можуть стати найбільшими, з якими коли-небудь стикалася країна.

За його словами, найбільше постраждала провінція Льєж на сході королівства. А ситуація в багатьох населених пунктах залишається вкрай критичною. Тільки в місті Пепенстер зруйновано 20 будинків.

Негода також зачепила низку регіонів Нідерландів, Франції та Німеччини. Лише на півдні Нідерландів тисячі жителів населених пунктів на річці Маас були змушені покинути свої будинки. У місті Венло довелося евакуювати лікарню з двома сотнями пацієнтів. Через повінь поблизу Маастрихта була пошкоджена дамба. Екстреним службам і військовим довелося терміново усувати проблему.

Незважаючи на серйозні повені, в Нідерландах немає людських жертв від негоди. Хоча прем'єр-міністр королівства Марк Рютте назвав ситуацію страшною і тяжкою.

Раніше ми писали, що в Криму через повінь загинула жінка. Крім того, під час масштабної повені затопило Ялтинський крокодиляріум.