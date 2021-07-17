Наводнения накрывают Бельгию и Нидерланды – погибли более 20 человек (видео)

Непогода затронула ряд регионов Бельгии,Нидерландов, Франции и Германии / Фото: коллаж "Сегодня"

На востоке Бельгии не менее 20 человек погибли в результате наводнения, еще 20 жителей региона – пропали без вести. Непогода разрушила десятки домов и заставила жителей Бельгии спешно покидать свои дома.

Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства, передает DW.

Премьер-министр Александер Де Кроо уже объявил 20 июля национальным днем траура. Он заявил, что нынешние наводнения могут стать крупнейшими, с которыми когда-либо сталкивалась страна.

По его словам, больше всего пострадала провинция Льеж на востоке королевства. А ситуация во многих населенных пунктах остается крайне критической. Только в городе Пепенстер разрушены 20 домов.

Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов, Франции и Германии. Лишь на юге Нидерландов тысячи жителей населенных пунктов на реке Маас были вынуждены покинуть свои дома. В городе Венло пришлось эвакуировать больницу с двумя сотнями пациентов. Из-за наводнения близ Маастрихта была повреждена дамба. Экстренным службам и военным пришлось срочно устранять проблему.

Несмотря на серьезные наводнения, в Нидерландах нет человеческих жертв от непогоды. Хотя премьер-министр королевства Марк Рютте назвал ситуацию страшной и тяжелой.

Ранее мы писали, что в Крыму из-за наводнения погибла женщина. Кроме того, во время масштабного наводнениязатопило Ялтинский крокодиляриум.