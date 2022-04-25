Названо одне з головних завдань Фінляндії після вступу в НАТО

Від Фінляндії чекають на забезпечення безпеки повітряного простору країн Балтії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова відділу оборонної політики Міноборони Фінляндії Янне Куусела заявив, що якщо Фінляндія стане членом НАТО, то вона направить війська до країн Балтії і забезпечуватиме безпеку їхнього повітряного простору.

Про це повідомляє ERR.

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Куусела вважає, що Фінляндія має забезпечувати безпеку повітряного простору країн Балтії.

"На мою думку, цілком імовірно, що у мирний час Фінляндія мала б якимсь чином брати участь у програмі Розширеної передової присутності (EFP) та забезпеченні безпеки повітряного простору країн Балтії", – сказав міністр.

Естонія сподівається на фінські винищувачі

Як відомо, країни НАТО з ротації забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії, оскільки Естонія, Латвія та Литва не мають власних винищувачів.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет хотів би, щоби повітряний простір Естонії охороняли нові фінські винищувачі.

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"Дуже важливо, що Фінляндія тільки-но прийняла рішення про придбання 64 нових винищувачів F-35. Було б розумно, якби вони при необхідності літали в повітряному просторі Естонії", – повідомив Лаанет.

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