Не тільки Японія: хто ще може заявити територіальні претензії Росії

Росії можуть заявити територіальні претензії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Не тільки Японія, але й інші країни можуть заявити про територіальні претензії до Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБО в Facebook.

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Як відомо, Японія продовжує вирішувати питання Курильських островів, які перебувають зараз у складі РФ.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо наголосив, що питання Курильських островів ще не вирішене.

"Для Токіо вказані острови – предмет давньої суперечки з Москвою. Росія окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової і утримує під своїм контролем", – йдеться в повідомленні.

Інші спірні території

Є ще кілька територій сучасної РФ, що історично були у складі інших держав:

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Карелія - провінція Фінляндії, частину якої після поразки у Зимовій війні 1939–40 років (Радянсько-фінській війні) Фінляндія передала Радянському Союзу.

- провінція Фінляндії, частину якої після поразки у Зимовій війні 1939–40 років (Радянсько-фінській війні) Фінляндія передала Радянському Союзу. Калінінград (до 1946 року Кенігсберг) – колишнє місто в Пруссії, взяте радянськими військами під час Другої світової війни. 17 жовтня 1945 року Пруссію приєднали до СРСР.

У РНБО України нагадують, що Радянський Союз як держава припинила своє існування у 1991 році.

Спірні території Росії. Фото: РНБО

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