Дехто в НАТО хоче, щоб війна в Україні тривала — МЗС Туреччини

Глава МЗС Турції заявив, що деяким країнам вигідна війна РФ проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає, що деякі держави-члени НАТО хочуть продовження війни Росії проти України для того, щоб РФ і надалі слабшала.

Про це міністр сказав в інтерв'ю телеканалу CNN Turk.

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Чавушоглу заявив, що Туреччина не думала, що російсько-українська війна триватиме так довго після мирних переговорів у Стамбулі 29 березня.

"Але після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО склалося враження, що... всередині країн-членів НАТО є ті, хто хоче, щоб війна тривала, нехай війна триває, а Росія слабшає", — сказав Чавушоглу.

Він сказав, що зустріч Зеленського та Путіна в Туреччині все ще можлива.

"В принципі, вони обидва говорять позитивно про те, щоб зібратися разом, коли будуть відповідні умови", — зазначив Чавушоглу.

Путін програв війну

Американські військові експерти вважають, що Володимир Путін стратегічно програв війну в Україні. Зокрема, про це заявив генерал у відставці та військовий аналітик Баррі МакКеффрі.

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"Росіяни втратили вже 35 тисяч убитими та пораненими. Тож тепер вони спробують розбити українські війська не в містах із щільною забудовою, а на відкритій місцевості Донбасу. А потім спробувати захопити Одесу. США та 50 союзників зараз допомагають українським військам зброєю для війни на відкритій місцевості", – сказав генерал.

На думку Баррі МакКеффрі, після боїв в Україні, Росія вже не може серйозно загрожувати країнам НАТО.

"Це неможливо. Росія направила 60% свого особового складу воювати в Україну. У них справи так собі. Вони програють театри бойових дій, мають жахливий рівень штабного управління, тактичний рівень 65 батальйонів низький, неефективний і страждає від відсутності дисципліни. Путін стратегічно цю війну програв. НАТО згуртованіша, ніж раніше, йде переозброєння, Фінляндія та Швеція готові приєднатися", – зазначив військовий експерт.

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