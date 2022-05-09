Невже проковтнуть? Пропагандист переконує, що у Росії живеться краще, ніж у Німеччині

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Російський пропагандист Антон Красовський заявив, що Калінінградська область РФ — "покращена версія Німеччини". Він намагається переконати співгромадян, що у Росії жити краще, ніж на цивілізованому Заході. Відео зі своєю заявою він опублікував у малопопулярній соціальній мережі "Телескоп" — адже Instagram та Facebook стали недоступні росіянам.

"Друзі, ну що я вам хочу сказати, Калінінградська область це взагалі якийсь неймовірний люкс. Це просто повне відчуття, що ти знаходишся навіть не в Німеччині, а в якійсь покращеній Німеччині. Ось там ось... це ми зараз у Зеленоградську, і он там ось навіть потяг-ластівка", — розповів він.

На думку Красовського, росіяни із глибинки мають повірити, що в Європі їм би жилося набагато гірше.

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"І ось так ось тут скрізь, тобто ти скрізь відчуваєш себе прямий у центрі Європи. Це краще ніж будь-яка провінційна Європа. Приїжджайте в Калінінградську область, друзі мої! Тут фантастично абсолютно, фантастично!" – Заявив пропагандист.

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